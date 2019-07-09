В Казахстане задержали более ста человек на несанкционированных митингах

Более 100 человек были задержаны на несанкционированных митингах 6 июля в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"За проведение несанкционированных митингов 6 июля по стране - в городах Нур-Султан и Алматы - были задержаны более ста человек: 44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек были привлечены к административному аресту, в отношении 23 был применен административный штраф, с остальными была проведена профилактическая беседа, они были отпущены домой", - сказал Е.Тургумбаев.

Напомним, что 6 июля с призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обратился лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. МВД Казахстана ранее сообщало, что у участников несанкционированных митингов было изъято травматическое оружие и дымовые шашки.