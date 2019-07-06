 Наверх

В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митингов

​В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митин

Правоохранители в субботу начали задерживать участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, как передаёт Report сообщают корреспонденты РИА Новости.

С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

В Нур-Султане задержания проходят около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона. Задержанных отводят в автобусы, чтобы доставить затем в отделения полиции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!