В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митингов

Правоохранители в субботу начали задерживать участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, как передаёт Report сообщают корреспонденты РИА Новости.

С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

В Нур-Султане задержания проходят около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона. Задержанных отводят в автобусы, чтобы доставить затем в отделения полиции.