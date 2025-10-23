В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человек

На трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области (на западе Казахстана) в результате ДТП погибли 12 человек и пятеро пострадали. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

"23 октября на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Белкопа произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины "Газель". В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "Газели", пять человек доставлены в медицинское учреждение", - отмечено в сообщении.