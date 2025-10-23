12 killed in road accident in Kazakhstan
Region
- 23 October, 2025
- 10:38
Twelve people have died in a traffic accident on the Samara–Shymkent highway in Aktobe Region, located in the western part of Kazakhstan, according to the regional police department, Report informs via Kazakh media outlets.
It was also noted that five people were injured.
