12 killed in road accident in Kazakhstan

    Region
    • 23 October, 2025
    • 10:38
    Twelve people have died in a traffic accident on the Samara–Shymkent highway in Aktobe Region, located in the western part of Kazakhstan, according to the regional police department, Report informs via Kazakh media outlets.

    It was also noted that five people were injured.

    Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb
    В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человек

