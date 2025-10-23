Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 10:17
Aktyübinsk vilayətində (Qazaxıstanın qərbində) Samara-Şımkent yolunda baş verən yol qəzası nəticəsində 12 nəfər həlak olub.
"Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət polis departamentinin mətbuat xidməti məlumat verib.
Bildirilib ki, beş nəfər xəsarət alıb.
İlkin məlumatlara görə, qəza yük maşınının qarşı hərəkət zolağına çıxması nəticəsində baş verib.
Son xəbərlər
10:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcəkKomanda
10:20
Vüqar Bayramov: Gələn il ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilərSosial müdafiə
10:17
Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölübRegion
10:17
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
10:12
Cəlilabadda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıbHadisə
10:12
Foto
Beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblarQarabağ
10:09
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaqFutbol
10:05
Foto
Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblərQarabağ
10:05
Foto