    Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:17
    Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb

    Aktyübinsk vilayətində (Qazaxıstanın qərbində) Samara-Şımkent yolunda baş verən yol qəzası nəticəsində 12 nəfər həlak olub.

    "Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət polis departamentinin mətbuat xidməti məlumat verib.

    Bildirilib ki, beş nəfər xəsarət alıb.

    İlkin məlumatlara görə, qəza yük maşınının qarşı hərəkət zolağına çıxması nəticəsində baş verib.

    Qazaxıstan Yol qəzası
    В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человек

