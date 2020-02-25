В Казахстане в ходе несанкционированных акций задержали свыше 50 человек

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 53 человека в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев журналистам.

"Некоторые граждане вышли на несанкционированные митинги в городах нашей страны. Полицией были задержаны 53 человека. Есть те, кто привлечен к административной ответственности, 43 гражданина после беседы были отпущены. Митинги прошли основном в городах Нур-Султане и Алма-Ате", - рассказал Е.Тургумбаев.