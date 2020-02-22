В Казахстане на митингах арестованы около сотни человек

В Нур-Султане и Алматы задержаны около сотни человек, пришедших на митинги запрещенной в республике организации.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что митинги инициированы сторонниками организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которая призывает к смене власти в стране и признана экстремистской.

При этом некоторые участники заявляли, что не причисляют себя ни к каким политическим объединениям и пришли выразить свое недовольство нынешним положением дел в стране.

По данным агентства, выйти на митинги 22 февраля казахстанцев призвал экс-министр энергетики Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он является организатором ДВК.