Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы
В регионе
- 23 октября, 2025
- 11:57
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы.
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на МЧС, сейсмособытие было зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ".
По данным, землетрясение произошло в 12:20 по астанинскому времени.
Эпицентр находился в 136 километрах к юго-западу от Алматы, на территории Кыргызстана, на глубине 10 километров.
На территории Казахстана толчки не ощущались, сообщили в ведомстве.
