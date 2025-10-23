Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 11:57
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы

    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы.

    Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на МЧС, сейсмособытие было зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ".

    По данным, землетрясение произошло в 12:20 по астанинскому времени.

    Эпицентр находился в 136 километрах к юго-западу от Алматы, на территории Кыргызстана, на глубине 10 километров.

    На территории Казахстана толчки не ощущались, сообщили в ведомстве.

