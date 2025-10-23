Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на МЧС, сейсмособытие было зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ".

По данным, землетрясение произошло в 12:20 по астанинскому времени.

Эпицентр находился в 136 километрах к юго-западу от Алматы, на территории Кыргызстана, на глубине 10 километров.

На территории Казахстана толчки не ощущались, сообщили в ведомстве.