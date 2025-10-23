İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Almatı yaxınlığında 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:10
    Almatı yaxınlığında 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Almatı yaxınlığında 4,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu FHN-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, zəlzələ Astana vaxtı ilə saat 12:20-də baş verib.

    Zəlzələnin episentri Almatıdan 136 kilometr cənub-qərbdə, Qırğızıstan ərazisində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Qazaxıstan ərazisində təkanlar hiss edilməyib.

    Qazaxıstan Zəlzələ
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Алматы

