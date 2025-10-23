Almatı yaxınlığında 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 12:10
Almatı yaxınlığında 4,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu FHN-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, zəlzələ Astana vaxtı ilə saat 12:20-də baş verib.
Zəlzələnin episentri Almatıdan 136 kilometr cənub-qərbdə, Qırğızıstan ərazisində, 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Qazaxıstan ərazisində təkanlar hiss edilməyib.
