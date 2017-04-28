В Казахстане после 30-градусной жары пойдет снег

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ После непродолжительной почти 30-градусной жары в южные регионы Казахстана пришло резкое похолодание, в ближайшие дни возможны мокрый снег и заморозки.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно штормовому предупреждению "Казгидромет", ночью 29 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

Местами ожидается гроза, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Ночью 28-30 апреля ожидаются заморозки.