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    В Казахстане после 30-градусной жары пойдет снег

    Ночью 28-30 апреля в стране ожидаются заморозки

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ После непродолжительной почти 30-градусной жары в южные регионы Казахстана пришло резкое похолодание, в ближайшие дни возможны мокрый снег и заморозки.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно штормовому предупреждению "Казгидромет", ночью 29 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

    Местами ожидается гроза, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Ночью 28-30 апреля ожидаются заморозки.

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