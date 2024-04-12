В Казахстане опровергли данные о распространении инфекционных заболеваний на фоне паводков

Публикуемые в социальных сетях сведения о распространении в Казахстане инфекционных заболеваний на фоне масштабных паводков не соответствуют действительности.

Публикуемые в социальных сетях сведения о распространении в Казахстане инфекционных заболеваний на фоне масштабных паводков не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба президента страны по итогам заседания республиканского штаба.

"Информация, появившаяся в социальных сетях о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В ходе заседания штаба министерству здравоохранения совместно с министерством сельского хозяйства поручено усилить контроль и обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в стране, а также провести дезинфекцию многоквартирных домов, социальных и других объектов.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. С начала паводкового периода спасены порядка 100 тыс. человек, в пунктах временного размещения находятся более 6,5 тыс. В аварийно-спасательных работах задействованы более 38 тыс. человек, порядка 4 тыс. единиц техники и 17 воздушных судов.