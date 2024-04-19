В Казахстане официально запретили вейпы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон, запрещающий продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон, запрещающий продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" направлен на реализацию поручений президента по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ, говорится в сообщении.

В конце июля 2023 года сообщалось, что правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.