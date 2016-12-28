В Казахстане назначены новые главы МИД и министерства нацэкономики

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Кайрата Абдрахманова министром иностранных дел республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

К.Абдрахманов тем же указом освобожден от должности постоянного представителя Казахстана при ООН.

Предыдущий министр иностранных дел Ерлан Идрисов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Указами казахстанского президента освобожден от должности министра национальной экономики Куандык Бишимбаев и на эту должность назначен Тимур Сулейменов.