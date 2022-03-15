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В Казахстане нашли майнинговые компании, связанные с семьей Назарбаева

В Казахстане нашли майнинговые компании, связанные с семьей Назарбаева В Казахстане выявили майнинговые компании, аффилированные с братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болатом Назарбаевым и другими известными бизнесменами.
В регионе
15 марта 2022 г. 09:56
В Казахстане нашли майнинговые компании, связанные с семьей Назарбаева

В Казахстане выявили майнинговые компании, аффилированные с братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болатом Назарбаевым и другими известными бизнесменами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Там отметили, что майнинг криптовалют стремительно набирает обороты, а незаконная деятельность в этой сфере "привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны". Чиновники решили проверить майнинговые фирмы.

В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.

"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, есть фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым (акционер и председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания") в Павлодарской области", - сообщили в АФМ.

Также, по данным агентства, среди аффилированных лиц экс-председатель правления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, которого СМИ называют мужем старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и бизнесмен Ерлан Нигматулин, брат экс-спикера мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.

Шарипбаев в середине января покинул пост председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz".

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