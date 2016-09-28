 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Карсе задержаны 35 военнослужащих, подозреваемых в связи с FETÖ

    Следствие по делу 15-ти ранее задержанных в Карсе военнослужащих еще продолжается

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В турецком регионе Карс в рамках следственных мероприятий, связанных с террористической организацией FETÖ, арестованы 35 военнослужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, сотрудники Управления безопасности провинции Карс произвели обыск в бригадном командовании №9 Сарыкамыша.

    По информации, в управление безопасности доставлено 35 подозреваемых.

    Отметим, что следствие по делу 15-ти ранее задержанных в Карсе военнослужащих еще продолжается. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi