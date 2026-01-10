В Карсе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе Сарыкамыш турецкого города Карс пострадали 9 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла на трассе Карс-Эрзурум. Грузовик, потеряв управление, врезался в пассажирский автобус.

По предварительным данным, все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы бригадами скорой помощи.