    В Карсе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 09:18
    В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе Сарыкамыш турецкого города Карс пострадали 9 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла на трассе Карс-Эрзурум. Грузовик, потеряв управление, врезался в пассажирский автобус.

    По предварительным данным, все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы бригадами скорой помощи.

    Qarsda avtobus yük maşınına çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıb
    Bus crashes into truck in Türkiye's Kars, 9 injured

    Лента новостей