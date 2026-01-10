В Карсе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек
В регионе
- 10 января, 2026
- 09:18
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе Сарыкамыш турецкого города Карс пострадали 9 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла на трассе Карс-Эрзурум. Грузовик, потеряв управление, врезался в пассажирский автобус.
По предварительным данным, все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы бригадами скорой помощи.
Последние новости
10:07
В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчинуПроисшествия
10:01
В Тертере мать и сын отравились угарным газомПроисшествия
10:00
В Иране ночью продолжились массовые протестыВ регионе
09:59
В Бишкеке женщину обманули на $50 тысяч, пообещав квартируВ регионе
09:54
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2026)Финансы
09:51
Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в КамбоджеВнешняя политика
09:38
Рубио выразил поддержку народу ИранаДругие страны
09:23
Привлечены к ответственности лица, незаконно перевозившие песок и гравий из реки в БалакянеПроисшествия
09:18