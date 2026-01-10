İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Qarsda avtobus yük maşınına çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:36
    Qarsda avtobus yük maşınına çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Qars vilayətinin Sarıqamış rayonunda avtobusun yük maşınına çırpılması nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, yük maşınının sürücüsü Qars–Ərzurum avtomobil yolunun Karakurt ərazisində idarəetməni itirib.

    Nəticədə avtobus yük maşını ilə toqquşub.

    Hadisə yerinə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD), təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb edilib.

    İlkin müəyyənləşdirməyə əsasən, qəza nəticəsində xəsarət alan 9 nəfər təcili yardım maşınları ilə ətrafdakı xəstəxanalara aparılıb.

    Qars yol-nəqliyyat hadisəsi Avtobus yük maşını
    В Карсе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек
    Bus crashes into truck in Türkiye's Kars, 9 injured

