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    В Йемене губернатор Адена подвергся нападению

    Неизвестные обстреляли кортеж чиновника, в котором также находился глава безопасности провинции

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На юге Йемена совершено покушение на губернатора Адена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Согласно данным телеканала Al Arabiya, неизвестные обстреляли кортеж чиновника, в котором также находился глава безопасности провинции.

    В результате атаки, совершенной в квартале Эль-Мансура портового города Аден, сам губернатор Идрус аз-Зубейди и его сопровождавшие не пострадали. В завязавшейся перестрелке несколько нападавших были убиты.

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