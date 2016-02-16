В Йемене губернатор Адена подвергся нападению

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На юге Йемена совершено покушение на губернатора Адена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканала Al Arabiya, неизвестные обстреляли кортеж чиновника, в котором также находился глава безопасности провинции.

В результате атаки, совершенной в квартале Эль-Мансура портового города Аден, сам губернатор Идрус аз-Зубейди и его сопровождавшие не пострадали. В завязавшейся перестрелке несколько нападавших были убиты.