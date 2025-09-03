В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 11:09
    В турецкой провинции Измир потерпел крушение учебный самолет.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на İHA, авиакатастрофа произошла в районе Торбалы. В результате крушения самолета пилот погиб.

    На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İzmirdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

