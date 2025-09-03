В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

В турецкой провинции Измир потерпел крушение учебный самолет.

Как сообщает "Report" со ссылкой на İHA, авиакатастрофа произошла в районе Торбалы. В результате крушения самолета пилот погиб.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.