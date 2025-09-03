İzmirdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 11:00
Türkiyənin İzmir vilayətinin Torbalı rayonunda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report" İHA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində pilot həlak olub.
Bölgəyə təcili tibbi yardım briqadası və xilasedicilər cəlb olunub.
Qəza yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
