    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:00
    İzmirdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Türkiyənin İzmir vilayətinin Torbalı rayonunda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" İHA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində pilot həlak olub. 

    Bölgəyə təcili tibbi yardım briqadası və xilasedicilər cəlb olunub.

    Qəza yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

    Türkiyə Təyyarə qəzası izmir
    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

