В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

Власти Турции задержали в общей сложности девять человек в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова в Измире.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, одним из задержанных является гражданин Ирана Халег Нурибороджерди, который контактировал с нападавшим.

Уточняется, что иранец был задержан в Стамбуле в районе Эсеньюрт.

Отметим, что 8 сентября утром в провинции Измир 16-летний подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, в результате которого погибли двое правоохранителей.