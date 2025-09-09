В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении
- 09 сентября, 2025
- 00:00
Власти Турции задержали в общей сложности девять человек в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова в Измире.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, одним из задержанных является гражданин Ирана Халег Нурибороджерди, который контактировал с нападавшим.
Уточняется, что иранец был задержан в Стамбуле в районе Эсеньюрт.
Отметим, что 8 сентября утром в провинции Измир 16-летний подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, в результате которого погибли двое правоохранителей.
00:40
00:17
00:00
23:47
23:35
23:26
23:14
23:04
22:58