ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 00:00
    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    Власти Турции задержали в общей сложности девять человек в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова в Измире. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, одним из задержанных является гражданин Ирана Халег Нурибороджерди, который контактировал с нападавшим.

    Уточняется, что иранец был задержан в Стамбуле в районе Эсеньюрт.

    Отметим, что 8 сентября утром в провинции Измир 16-летний подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, в результате которого погибли двое правоохранителей.

    подросток вооруженное нападение погибшие Измир полиция
    İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıb

    Последние новости

    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    23:47

    Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

    Другие страны
    23:35

    В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

    Инфраструктура
    23:26

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    23:14

    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

    Другие страны
    23:04

    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    В регионе
    22:58

    Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице

    Происшествия
    Лента новостей