    Вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: двое полицейских убиты, шестеро ранены - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 11:54
    Вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: двое полицейских убиты, шестеро ранены - ОБНОВЛЕНО

    Число пострадавших в результате вооруженного нападения на полицейский участок в турецком городе Измир достигло 6.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, в результате инцидента погибли двое полицейских.

    Согласно информации, совершивший вооруженное нападение 16-летний подросток задержан. 

    По факту ведется расследование.

    В Турции подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, погибли двое правоохранителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Балчова провинции Измир.

    Согласно информации, 16-летний подросток использовал длинноствольное оружие. В результате нападения погибли двое полицейский, один тяжело ранен.

    На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи и спецподразделения полиции. Силы безопасности уже оцепили территорию вокруг полицейского участка.

    Правоохранительные органы ведут операцию по поимке нападавшего.

    İzmirdə polis idarəsinə silahlı hücum: iki polis həlak olub, altı nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

