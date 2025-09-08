Вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: двое полицейских убиты, шестеро ранены - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате вооруженного нападения на полицейский участок в турецком городе Измир достигло 6.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, в результате инцидента погибли двое полицейских.

Согласно информации, совершивший вооруженное нападение 16-летний подросток задержан.

По факту ведется расследование.

11:11

В Турции подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, погибли двое правоохранителей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Балчова провинции Измир.

Согласно информации, 16-летний подросток использовал длинноствольное оружие. В результате нападения погибли двое полицейский, один тяжело ранен.

На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи и спецподразделения полиции. Силы безопасности уже оцепили территорию вокруг полицейского участка.

Правоохранительные органы ведут операцию по поимке нападавшего.