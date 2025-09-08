Вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: двое полицейских убиты, шестеро ранены - ОБНОВЛЕНО
- 08 сентября, 2025
- 11:54
Число пострадавших в результате вооруженного нападения на полицейский участок в турецком городе Измир достигло 6.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, в результате инцидента погибли двое полицейских.
Согласно информации, совершивший вооруженное нападение 16-летний подросток задержан.
По факту ведется расследование.
