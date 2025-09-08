İzmirdə polis idarəsinə silahlı hücum: iki polis həlak olub, altı nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB
Region
- 08 sentyabr, 2025
- 11:31
Türkiyənin İzmir şəhərində polis idarəsinə silahlı hücum nəticəsində ikisi polis olmaqla yaralananların sayı 6-ya çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində 2 polis əməkdaşı həlak olub.
Silahlı hücumun 16 yaşlı şəxs tərəfindən edildiyi bildirilir. O, artıq saxlanılıb. Araşdırma başladılıb.
Türkiyənin İzmir şəhərində polis idarəsinə silahlı hücum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hücum nəticəsində iki polis həlak olub, biri yaralanıb.
Hücum edən şəxsin 16 yaşında olduğu deyilir.
