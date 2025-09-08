İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıb
Region
- 08 sentyabr, 2025
- 23:40
İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Saxlanılanlardan biri İran vətəndaşıdır.
Qeyd edək ki, İzmirdə 16 yaşlı şəxs tüfənglə polisləri güllələyib.
Hadisə nəticəsində 2 polis əməkdaşı həlak olub, daha iki asayiş keşikçisi yaralanıb.
Son xəbərlər
00:28
Finlandiya Ukraynanın xahişi ilə ATƏT-in Daimi Şurasının növbədənkənar iclasını çağırıbDigər ölkələr
23:57
Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edibDigər ölkələr
23:47
Tupak Şakuru öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs sifarişçinin adını açıqlayıbŞou-biznes
23:40
İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıbRegion
23:30
Bakının iki rayonunda su olmayacaqİnfrastruktur
23:18
Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edibİncəsənət
22:56
Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilərDigər ölkələr
22:53
Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcəkRegion
22:44