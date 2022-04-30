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В июне на встрече лидеров ЕС Украине дадут статус кандидата

В июне на встрече лидеров ЕС Украине дадут статус кандидата В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.
В регионе
30 апреля 2022 г. 23:33
В июне на встрече лидеров ЕС Украине дадут статус кандидата

В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила она в телемарафоне.

По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.

"Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью", - сказала вице-премьер.

Также она добавила, что когда лидеры Европейского Союза соберутся на саммит в июне, то Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры Совета соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", - подчеркнула Стефанишина.

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