В историческом парке в Дагестане запущена экскурсия на азербайджанском языке

Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале запустил экскурсии на азербайджанском и таджикском языках.

Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале запустил экскурсии на азербайджанском и таджикском языках.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС руководитель мультимедийного комплекса Тимур Велиханов.

"Мы знаем, что в нашем регионе работает очень много граждан именно этих государств, при этом они мало знакомятся с культурой и историей Дагестана. Именно по этой причине мы запустили аудиогид на азербайджанском и таджикском языках в зале "Мой Дагестан", - сказал Велиханов.

По его словам, первая экскурсия в парке прошла для 50 выходцев из Азербайджана. Всего в рамках реализации проекта планируется провести экскурсии для более чем 300 иностранцев.

Отмечается, что запуск экскурсий стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе министерства по национальной политике и делам религий региона.