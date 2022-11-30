В историческом парке в Дагестане запущена экскурсия на азербайджанском языке

Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале запустил экскурсии на азербайджанском и таджикском языках.
Как передает
"Мы знаем, что в нашем регионе работает очень много граждан именно этих государств, при этом они мало знакомятся с культурой и историей Дагестана. Именно по этой причине мы запустили аудиогид на азербайджанском и таджикском языках в зале "Мой Дагестан", - сказал Велиханов.
По его словам, первая экскурсия в парке прошла для 50 выходцев из Азербайджана. Всего в рамках реализации проекта планируется провести экскурсии для более чем 300 иностранцев.
Отмечается, что запуск экскурсий стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе министерства по национальной политике и делам религий региона.