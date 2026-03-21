В иранской провинции Илам с начала операции США и Израиля погибли 60 человек

В иранской провинции Илам на западе страны с начала операции США и Израиля 28 февраля погибли 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на администрацию провинции.

"В ходе американо-израильских атак удару подверглись 93 объекта, 61 здание получило повреждения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в числе погибших мирные жители всех возрастных категорий.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.