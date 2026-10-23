Счетная палата: В регионах ремонт дорог начинается до завершения тендеров

Счетная палата Азербайджана выявила факты начала ремонтных работ на автомобильных дорогах в регионах страны до официального завершения тендерных процедур.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, об этом стало известно в результате проведенного анализа управления средствами, выделенными из государственного бюджета в 2024–2025 годах на капитальный ремонт дорог в 14 местных органах исполнительной власти: Губинского, Тертерского, Имишлинского, Гусарского, Агджабединского, Загатальского, Лерикского, Шабранского, Гедабейского, Уджарского, Джалилабадского районов, а также городов Мингячевира, Лянкярана и Шеки.

В результате проверки установлены следующие ключевые нарушения:

- При определении необходимости капремонта внутригородских дорог фактическое состояние полотна не подтверждалось инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями. Дефектные акты составлялись преимущественно на основе визуального осмотра.

- В проектно-сметной документации определялась лишь толщина асфальтобетонного покрытия. Профили дорог, показатели уклонов и системы отвода поверхностных вод не учитывались, что приводит к скоплению воды, просадкам полотна и сокращает срок службы дорог.

- Дефектные акты датировались днями после проведения процедур закупок. В 6 местных органах ИВ акты приёмки работ на сумму 6 млн 291 тыс. 236 манатов оформлялись всего через 1–2 (в отдельных случаях 4) дня после подписания контракта, что подтверждает фактическое начало работ до тендера.

- Из-за завышения объёмов и стоимости работ по 14 ИВ было допущено переплат подрядчикам на общую сумму 1 млн 78 тыс. 611 манатов. В период проверки указанные средства были полностью возмещены в государственный бюджет.

- Повсеместно зафиксированы задержка представления подрядчиками финансового обеспечения, просрочки обязательств и длительное удерживание государственных средств частными структурами. При этом штрафные санкции к нарушителям практически не применялись.

Для исправления ситуации Счётная палата предложила внедрить обязательное предварительное техническое обследование дорог, создать единый механизм оценки капремонта и установить обязательные требования к геометрии и водоотводу в проектах.

Коллегия Счётной палаты обсудила результаты отчёта и направила соответствующие документы в профильные структуры для устранения нарушений и принятия мер в рамках законодательства.