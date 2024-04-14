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В Иране заявили о завершении операции против Израиля

В Иране заявили о завершении операции против Израиля Иран завершил операцию против Израиля, но готов в случае необходимости к дальнейшим действиям.
В регионе
14 апреля 2024 г. 12:04
В Иране заявили о завершении операции против Израиля

Иран завершил операцию против Израиля, но готов в случае необходимости к дальнейшим действиям.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооруженные силы готовы и будут действовать в случае необходимости", - заявил Багери, чьи слова приводит иранский гостелеканал Press TV. По его словам, операция была "полностью успешна".

Глава генштаба предупредил, что Иран даст "соизмеримый ответ", если Израиль решит атаковать "иранские интересы, должностных и гражданских лиц".

Иранская операция в СМИ получила название "Исполненное обещание".

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Версия на азербайджанском языке İran İsrailə qarşı əməliyyatın başa çatdığını elan edib

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