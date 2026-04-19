В Иране заявили о нейтрализации "шпионской сети" США и Израиля
В регионе
- 19 апреля, 2026
- 15:04
Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл "шпионскую сеть" США и Израиля в Кермане на юго-востоке Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает местное издание Khabar Fouri.
"Разведка КСИР нанесла тяжелый удар по шпионским и террористическим сетям противника в Кермане, задержан 51 человек", - подчеркивается в сообщении.
Согласно информации, были раскрыты три шпионские группы, связанные с разведывательными службами, задержаны шесть медиа-агентов.
Напомним, что в Иране накануне были арестованы 69 человек, подозреваемых в связях с США и Израилем.
