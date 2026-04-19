    SEPAH: Kirmanda casusluq edən 51 nəfər saxlanılıb

    • 19 aprel, 2026
    • 14:07
    SEPAH: Kirmanda casusluq edən 51 nəfər saxlanılıb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Kirman şəhərində ABŞ və İsrailin casus şəbəkəsini ifşa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khabar Fouri" məlumat yayıb.

    "SEPAH kəşfiyyatı Kirmanda düşmənin casus və terror şəbəkələrinə ağır zərbə vurub, 51 nəfər saxlanılıb", - məlumatda vurğulanıb.

    Bildirilib ki, kəşfiyyat xidmətləri ilə əlaqəli 3 casus qrupu ifşa olunub, "İnternational" terror şəbəkəsi ilə əlaqəli 6 media agenti ələ keçirilib.

    Qeyd edək ki, aprelin 18-də İranda ABŞ və İsrail ilə əlaqədə şübhəli bilinən 69 nəfər həbs olunub.

    В Иране заявили о нейтрализации "шпионской сети" США и Израиля
    Iran arrests dozens for 'intelligence gathering' for US, Israel

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti