İranda bir gündə ABŞ və İsrail ilə əlaqədə şübhəli bilinən 69 nəfər tutulub
Region
- 19 aprel, 2026
- 00:48
İranda ABŞ və İsrail ilə əlaqədə şübhəli bilinən 69 nəfər həbs olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tutulanlar arasında jurnalistlər də olub: "Onlar həssas mərkəzlərin məlumatlarını ötürməklə yanaşı, təxribat və pozuculuq əməlləri törətmək niyyətində olublar".
Saxlanılan şəxslərdən odlu və soyuq silah, həmçinin rabitə avadanlıqları aşkar edilərək müsadirə olunub.
