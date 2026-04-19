    İranda bir gündə ABŞ və İsrail ilə əlaqədə şübhəli bilinən 69 nəfər tutulub

    Region
    • 19 aprel, 2026
    • 00:48
    İranda ABŞ və İsrail ilə əlaqədə şübhəli bilinən 69 nəfər həbs olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tutulanlar arasında jurnalistlər də olub: "Onlar həssas mərkəzlərin məlumatlarını ötürməklə yanaşı, təxribat və pozuculuq əməlləri törətmək niyyətində olublar".

    Saxlanılan şəxslərdən odlu və soyuq silah, həmçinin rabitə avadanlıqları aşkar edilərək müsadirə olunub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Agent Həbs
    В Иране за сутки задержали 69 человек по подозрению в связях с США и Израилем

