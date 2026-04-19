В Иране за сутки задержали 69 человек по подозрению в связях с США и Израилем

В Иране за один день были задержаны 69 человек, подозреваемых в связях с США и Израилем.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, среди задержанных есть и журналисты.

По данным агентства, указанные лица якобы намеревались передавать сведения о чувствительных объектах, а также совершать диверсии и акты саботажа.

Отмечается, что у задержанных были обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи.