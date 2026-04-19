В Иране за сутки задержали 69 человек по подозрению в связях с США и Израилем
В регионе
- 19 апреля, 2026
- 01:29
В Иране за один день были задержаны 69 человек, подозреваемых в связях с США и Израилем.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, среди задержанных есть и журналисты.
По данным агентства, указанные лица якобы намеревались передавать сведения о чувствительных объектах, а также совершать диверсии и акты саботажа.
Отмечается, что у задержанных были обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи.
