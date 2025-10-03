В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
В регионе
- 03 октября, 2025
- 02:07
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле города Заваре, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SNN.
Уточняется, что землетрясение было зафиксировано на глубине в 10 километров в районе города Заваре. Кроме того, подземные толчки ощутили жители городов Кум и Тегеран.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
