    В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 02:07
    В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле города Заваре, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SNN.

    Уточняется, что землетрясение было зафиксировано на глубине в 10 километров в районе города Заваре. Кроме того, подземные толчки ощутили жители городов Кум и Тегеран.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

