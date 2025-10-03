В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле города Заваре, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SNN.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано на глубине в 10 километров в районе города Заваре. Кроме того, подземные толчки ощутили жители городов Кум и Тегеран.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.