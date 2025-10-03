İranda 5,3 maqnitudada zəlzələ olub
- 03 oktyabr, 2025
- 02:34
İranın mərkəzindəki İsfahan vilayətində yerləşən Zavare şəhəri yaxınlığında 5,3 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə SNN agentliyi məlumat yayıb.
Zəlzələ ocağı Zavare şəhəri yaxınlığında 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Qum və Tehran sakinləri də yeraltı təkanları hiss ediblər.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.
