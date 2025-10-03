İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İranda 5,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 02:34
    İranda 5,3 maqnitudada zəlzələ olub

    İranın mərkəzindəki İsfahan vilayətində yerləşən Zavare şəhəri yaxınlığında 5,3 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə SNN agentliyi məlumat yayıb.

    Zəlzələ ocağı Zavare şəhəri yaxınlığında 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Qum və Tehran sakinləri də yeraltı təkanları hiss ediblər.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

