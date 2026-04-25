    25 апреля, 2026
    • 12:30
    В Иране задержаны около 240 человек в ходе спецопераций КСИР

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о задержании около 240 человек в ходе операций в двух провинциях страны - Курдистан и Керманшах.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

    Согласно информации, в Восточном Курдистане задержаны 11 человек. В ходе операций у них изъяты оружие и боеприпасы. Отдельно в результате других рейдов были задержаны около 70 человек.

    В провинции Керманшах задержаны 155 человек, которых КСИР называет членами "контрреволюционных групп". Среди них, по утверждению структуры, находятся четыре человека, подозреваемые в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад".

    Кроме того, полиция в Тегеране сообщила о задержании человека, которого подозревают в сборе и передаче "данных о местах ракетных ударов" враждебным структурам.

