В Иране взорвался газовый баллон, 8 человек погибли
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 10:22
Взрыв газового баллона в квартире в районе Февруйе города Мейбуд иранской провинции Йезд унес жизни восьми человек, еще трое получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Йезд Сейид Мохаммад Джавад Мирджалили.
По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу.
Предварительной причиной происшествия называется утечка из газового баллона.
Последние новости
10:57
Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на КаспииДругие
10:57
Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологииЭнергетика
10:52
Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателейБизнес
10:51
В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничествомВ регионе
10:51
BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 летЭнергетика
10:49
МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днемВнешняя политика
10:42
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов КамчаткиВ регионе
10:37
Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателямБизнес
10:33