    В Иране взорвался газовый баллон, 8 человек погибли

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:22
    Взрыв газового баллона в квартире в районе Февруйе города Мейбуд иранской провинции Йезд унес жизни восьми человек, еще трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Йезд Сейид Мохаммад Джавад Мирджалили.

    По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу.

    Предварительной причиной происшествия называется утечка из газового баллона.

    Иран газовый баллон взрыв жертвы
    İranda qaz balonu partlayıb, səkkiz nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb
    Gas cylinder explosion in Iran's Yazd province kills eight

