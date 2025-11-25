В Иране взорвался газовый баллон, 8 человек погибли

Взрыв газового баллона в квартире в районе Февруйе города Мейбуд иранской провинции Йезд унес жизни восьми человек, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Йезд Сейид Мохаммад Джавад Мирджалили.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу.

Предварительной причиной происшествия называется утечка из газового баллона.