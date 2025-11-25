İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İranda qaz balonu partlayıb, səkkiz nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:49
    İranın Yəzd əyalətinin Meybud şəhərinin Februye rayonunda mənzildə qaz balonunun partlaması nəticəsində səkkiz nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yəzd əyaləti Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəisi Seyid Məhəmməd Cavad Mircəlili bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bildirilib ki, hadisəyə səbəb kimi ilkin olaraq qaz balonundan sızma göstərilir.

    İran Yəzd Meybud Məhəmməd Cavad Mircəlili
    В Иране взорвался газовый баллон, 8 человек погибли
    Gas cylinder explosion in Iran's Yazd province kills eight

