İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ACF tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib

    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 21:14
    ACF tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib.

    ACF-dən "Report"a verilən məlumata görə, 2022-ci ildən etibarən Bakı və regionları əhatə edən genişmiqyaslı dəstək çərçivəsində federasiya tərəfindən 179 idman zalına ümumilikdə 13 200 tatami paylanılıb.

    Bununla paralel olaraq, 2022–2025-ci illərdə ACF tərəfindən Gəncə, Sumqayıt, Qusar, Ağstafa, Zaqatala, Goranboy, Sabirabad, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi, Bakının Zirə qəsəbəsi, Ağdaş, Kürdəmir, Astara, Cəlilabad, Tərtər, Qax, İmişli, Şabran və Zaqatalanın Mosul kəndində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib.

    cüdo tatami Azərbaycan Cüdo Federasiyası idman zalı

    Son xəbərlər

    21:37

    ABŞ dünya bazarında Venesuela neftinin satışına başlayıb

    Digər ölkələr
    21:36

    Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıb

    Futbol
    21:14
    Foto

    ACF tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib

    Fərdi
    21:10

    İranda polisə hücum nəticəsində iki nəfər ölüb, daha 30 insan yaralanıb

    Region
    21:08

    Moskva ABŞ-ni "Marinera" gəmisindəki rusiyalıların qaytarılmasını təmin etməyə çağırıb

    Region
    20:48

    "Atletiko" və "Qalatasaray"da çıxış etmiş məşhur hücumçunun yeni komandası bəlli olub

    Futbol
    20:48

    Suriya Hələb hava limanından uçuşların dayandırılmasını uzadıb

    Digər ölkələr
    20:38

    Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:25

    Ağ Ev: Venesuela neftinin daşınması yalnız ABŞ qanunlarına uyğun olacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti