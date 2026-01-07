ACF tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 21:14
Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilib.
ACF-dən "Report"a verilən məlumata görə, 2022-ci ildən etibarən Bakı və regionları əhatə edən genişmiqyaslı dəstək çərçivəsində federasiya tərəfindən 179 idman zalına ümumilikdə 13 200 tatami paylanılıb.
Bununla paralel olaraq, 2022–2025-ci illərdə ACF tərəfindən Gəncə, Sumqayıt, Qusar, Ağstafa, Zaqatala, Goranboy, Sabirabad, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi, Bakının Zirə qəsəbəsi, Ağdaş, Kürdəmir, Astara, Cəlilabad, Tərtər, Qax, İmişli, Şabran və Zaqatalanın Mosul kəndində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib.
Son xəbərlər
21:37
ABŞ dünya bazarında Venesuela neftinin satışına başlayıbDigər ölkələr
21:36
Norveçli futbolçu "Beşiktaş"dan ayrılıbFutbol
21:14
Foto
ACF tərəfindən cari il ərzində ölkə üzrə 80 idman zalına ümumilikdə 6000-dək tatami təhvil verilibFərdi
21:10
İranda polisə hücum nəticəsində iki nəfər ölüb, daha 30 insan yaralanıbRegion
21:08
Moskva ABŞ-ni "Marinera" gəmisindəki rusiyalıların qaytarılmasını təmin etməyə çağırıbRegion
20:48
"Atletiko" və "Qalatasaray"da çıxış etmiş məşhur hücumçunun yeni komandası bəlli olubFutbol
20:48
Suriya Hələb hava limanından uçuşların dayandırılmasını uzadıbDigər ölkələr
20:38
Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİBHadisə
20:25