"Atletiko" və "Qalatasaray"da çıxış etmiş məşhur hücumçunun yeni komandası bəlli olub
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 20:48
Kolumbiya millisinin sabiq hücumçusu Radamel Falkaonun yeni klubu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, 39 yaşlı forvard ölkəsində "Milonarios" komandası ilə anlaşıb.
O, daha əvvəl 2025-ci ilin yayında adıçəkilən komandadan ayrılmışdı və həmin vaxtdan bəri azad agent idi
Falkao 2024-cü ildə qoşulduğu "Milonarios"da 29 oyunda iştirak edib və 11 qol vurub.
Qeyd edək ki, Falkao karyerası ərzində "Rayo Valyekano" (İspaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Monako" (Fransa), "Çelsi", "Mançester Yunayted", (hər ikisi İngiltərə) "Atletiko" (Madrid, İspaniya), "Porto" (Portuqaliya) və "River Pleyt" (Argentina) kimi klublarda oynayıb.
Son xəbərlər
20:48
"Atletiko" və "Qalatasaray"da çıxış etmiş məşhur hücumçunun yeni komandası bəlli olubFutbol
20:48
Suriya Hələb hava limanından uçuşların dayandırılmasını uzadıbDigər ölkələr
20:38
Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİBHadisə
20:25
Ağ Ev: Venesuela neftinin daşınması yalnız ABŞ qanunlarına uyğun olacaqDigər ölkələr
20:14
İlham Əliyevin fikirləri Azərbaycanın qlobal transformasiyaya hazır olduğunu nümayiş etdirir - RƏYDaxili siyasət
20:05
Britaniya ABŞ-nin xahişi ilə Rusiya tankerinin ələ keçirilməsinə yardım edib – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:01
Foto
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşibFərdi
19:53
Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:44