Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 23:46
    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Венесуэлу "снова богатой и безопасной".

    Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной. Поздравляю и благодарю всех тех людей, кто делает это возможным!", - написал он.

    Напомним, что 3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию, в ходе которой захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

    США и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп объявил о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он подчеркнул, что доходы будут поступать на счета, находящиеся под контролем Вашингтона.

    Американский лидер также заявил, что США намерены контролировать Венесуэлу, в частности, ее энергетический сектор, долгие годы.

    Дональд Трамп США Венесуэла Операция США в Венесуэле
    Tramp: Venesuelanı yenidən varlı və təhlükəsiz edirəm

    Последние новости

    00:19

    В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Другие страны
    23:46

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    23:38
    Фото

    Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси

    Индивидуальные
    23:25

    СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

    Другие страны
    23:14

    Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана

    В регионе
    22:52

    Трамп издал указ о защите дохода от продаж нефти Венесуэлы от судебных взысканий

    Другие страны
    22:49

    Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

    Другие страны
    22:34

    Спецпосланник США обсудил c президентом и главой МИД Сирии ситуацию в Алеппо

    Другие страны
    22:16
    Видео

    Определился победитель Суперкубка Турции

    Футбол
    Лента новостей