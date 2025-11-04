В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

В Иране на нефтеперерабатывающем заводе "Эйванки" вспыхнул сильный пожар, на месте работают пожарные и спасатели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Предприятие находится в промышленном городе Джаннат-Абад провинции Семнан.

Информация о возможных жертвах или пострадавших пока не поступала.

Сообщается, что на место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция и аварийно-спасательные службы из провинций Семнан, Тегерана и других соседних регионов. К ликвидации возгорания также присоединились подразделения иранского Красного Полумесяца.

По данным местных СМИ, работы по локализации пожара продолжаются. Точные причины возгорания будут установлены после завершения расследования, проводимого экспертами.