    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 12:25
    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ

    В Иране на нефтеперерабатывающем заводе "Эйванки" вспыхнул сильный пожар, на месте работают пожарные и спасатели.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Предприятие находится в промышленном городе Джаннат-Абад провинции Семнан.

    Информация о возможных жертвах или пострадавших пока не поступала.

    Сообщается, что на место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция и аварийно-спасательные службы из провинций Семнан, Тегерана и других соседних регионов. К ликвидации возгорания также присоединились подразделения иранского Красного Полумесяца.

    По данным местных СМИ, работы по локализации пожара продолжаются. Точные причины возгорания будут установлены после завершения расследования, проводимого экспертами.

