В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ
- 04 ноября, 2025
- 12:25
В Иране на нефтеперерабатывающем заводе "Эйванки" вспыхнул сильный пожар, на месте работают пожарные и спасатели.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Предприятие находится в промышленном городе Джаннат-Абад провинции Семнан.
Информация о возможных жертвах или пострадавших пока не поступала.
Сообщается, что на место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция и аварийно-спасательные службы из провинций Семнан, Тегерана и других соседних регионов. К ликвидации возгорания также присоединились подразделения иранского Красного Полумесяца.
По данным местных СМИ, работы по локализации пожара продолжаются. Точные причины возгорания будут установлены после завершения расследования, проводимого экспертами.