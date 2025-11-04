İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:37
    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    İranda "Eyvanki" neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib, hadisə yerində yanğınsöndürənlər və xilasedicilər işləyirlər.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir.

    Müəssisə Semnan əyalətinin Cənnət-Abad sənaye şəhərində yerləşir.

    Ölən və ya xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur.

    Bildirilir ki, hadisə yerinə Semnan, Tehran və digər qonşu əyalətlərdən yanğınsöndürmə, təcili yardım briqadaları, polis və qəza-xilasetmə xidmətləri göndərilib.

    Yerli KİV-lərin məlumatına görə, yanğının lokallaşdırılması işləri davam edir. Yanğının dəqiq səbəbləri ekspertlər tərəfindən aparılan araşdırma başa çatdıqdan sonra müəyyən ediləcək.

    İran Neft Emalı Zavodu Cənnət-Abad yanğın
    В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗ
    Fire erupts at oil refining company in central Iran

    Son xəbərlər

    12:48

    Həsən Həsənov: Türk dövlətlərinin tarixi qədim dövrdən yazılmalıdır

    Xarici siyasət
    12:39

    İngiltərəli baş məşqçi Premyer Liqa klubuna qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    12:39

    Zəngilan şəhərinə qayıdışla bağlı ilk püşkatma keçirilib

    Daxili siyasət
    12:39

    Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi cəmi 70 milyard dollardır

    Xarici siyasət
    12:37

    Mikayıl Cabbarov: "2029-cu ildə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsi ÜDM-yə müsbət təsir göstərəcək"

    Energetika
    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyi vədini verən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti