В Иране упразднили полицию нравов

Власти Ирана приняли решение об упразднении полиции нравов.
Как передает Report, об этом заявляет Arab News со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.
"Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов", - сообщает межарабский англоязычный информационный портал.
По словам генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, "полиция нравов упразднена, поскольку не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской республики".
Ранее отмечалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба.
Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.