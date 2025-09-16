В Иране совершено нападение на полицейский патруль, есть погибшие

Двое человек погибли и еще один получил ранение в результате вооруженного нападения на полицейский автомобиль на юго-востоке Иране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Согласно предварительным данным, вооруженные нападавшие открыли огонь по полицейской машине на трассе Хаш–Захедан, недалеко от городов Сиб и Соран.

"В результате стрельбы двое сотрудников службы безопасности погибли и еще один получил ранение", - говорится в информации.

Согласно сообщению, в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.