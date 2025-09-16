Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Иране совершено нападение на полицейский патруль, есть погибшие

    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 13:16
    В Иране совершено нападение на полицейский патруль, есть погибшие

    Двое человек погибли и еще один получил ранение в результате вооруженного нападения на полицейский автомобиль на юго-востоке Иране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr.

    Согласно предварительным данным, вооруженные нападавшие открыли огонь по полицейской машине на трассе Хаш–Захедан, недалеко от городов Сиб и Соран.

    "В результате стрельбы двое сотрудников службы безопасности погибли и еще один получил ранение", - говорится в информации.

    Согласно сообщению, в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

    Иран полиция патруль нападение стрельба жертвы
    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var
    Two police officers killed in armed attack in Iran's Sistan province

