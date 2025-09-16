В Иране совершено нападение на полицейский патруль, есть погибшие
- 16 сентября, 2025
- 13:16
Двое человек погибли и еще один получил ранение в результате вооруженного нападения на полицейский автомобиль на юго-востоке Иране.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr.
Согласно предварительным данным, вооруженные нападавшие открыли огонь по полицейской машине на трассе Хаш–Захедан, недалеко от городов Сиб и Соран.
"В результате стрельбы двое сотрудников службы безопасности погибли и еще один получил ранение", - говорится в информации.
Согласно сообщению, в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.
