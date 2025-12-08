Зеленский и европейские лидеры обсудили в Лондоне гарантии безопасности Украины

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами евротройки в Лондоне обсудил гарантии безопасности Киева и ход переговоров по американской мирной инициативе.

    Как передает Report, об этом сообщает Елисейский дворец.

    На встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном была подтверждена неизменная поддержка Украины, а также постоянная приверженность прочному и устойчивому миру в стране.

    "Это была возможность подвести итоги переговоров, проводимых в рамках американской инициативы (мирный план по завершению российско-украинской войны - ред.), а также обсудить гарантии безопасности, разработанные, в частности, в рамках "коалиции добровольцев"", - говорится в сообщении.

    Владимир Зеленский Кир Стармер Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц гарантии безопасности Украина Франция Германия Великобритания
    Zelenski və Avropa liderləri Londonda Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə ediblər
    Elvis

