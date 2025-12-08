Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках международной конференции "Презентация индекса искусственного интеллекта (ИИ) в исламском мире", проходящей в Баку, 8 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом.

Как сообщает Report, гендиректор ИСЕСКО выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан и поблагодарил за организацию данного мероприятия в Баку на высоком уровне.

Гость выразил уверенность, что встречи и обмен мнениями, проведенные в рамках международной конференции, будут способствовать расширению сотрудничества между государствами-членами Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в области ИИ.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева выразила благодарность ИСЕСКО за постоянную поддержку нашей страны и за мероприятия, направленные на продвижение нашей культуры.

Было подчеркнуто, что успешное сотрудничество между нашей страной и ИСЕСКО, эффективные и тесные связи Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, с организацией служат дальнейшему расширению этого взаимодействия. Также стороны обменялись мнениями о будущих совместных проектах в сферах науки, образования и культуры.

В конце встречи было подписано соглашение между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО по проекту, направленному на расширение возможностей и социальную инклюзивность женщин, пострадавших от конфликтов в трех регионах Нигера.