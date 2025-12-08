Президент ДР Конго обвинил Руанду в нарушении мирного соглашения

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что Руанда уже нарушает свои обязательства по мирному соглашению.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По словам главы ДР Конго, действия Руанды подрывают усилия по прекращению боевых действий на востоке страны и ставят под угрозу долгосрочный мир и стабильность в регионе.

"На следующий же день после подписания соглашения подразделения Руанды совершили атаки с применением тяжелого вооружения, ведя огонь с территории руандийского города Бугарама, что привело к серьезным человеческим жертвам и материальному ущербу, тем самым нарушив режим прекращения огня", - отметил Чисекеди.

По его словам, несмотря на публичные заявления о приверженности июньскому соглашению, направленному на стабилизацию ситуации и создание условий для привлечения западных инвестиций в горнодобывающую отрасль, фактические действия Руанды уже противоречат достигнутым договоренностям.

Напомним, что на прошлой неделе в Вашингтоне президенты ДР Конго и Руанды подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта. В церемонии подписания документа также принял участие президент США Дональд Трамп.