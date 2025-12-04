Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в Вашингтоне
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 23:22
Президент Демократической республики Конго Феликс Чисекеди и руандийский лидер Поль Кагаме подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании конфликта.
Как передает Report, в церемонии подписания документа также принял участие президент США Дональд Трамп.
"Мы собрались в Институте мира США, чтобы подписать историческое соглашение, которое завершит один из самых затянувшихся конфликтов в мире. Это потрясающий день, отличный день для США, для мира и для этих двух стран", - заявил Трамп.
Официально соглашение называется "Вашингтонские соглашения о мире и процветании между президентами ДРК Феликсом Чисекеди и Руанды Полем Кагаме". Нынешний документ конкретизирует соглашение, подписанное двумя странами в июне этого года.
Последние новости
00:04
Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатнымВ регионе
00:00
В небе над Азербайджаном этой ночью можно будет наблюдать суперлуниеЭто интересно
23:42
Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
23:35
Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерствоВнешняя политика
23:22
Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в ВашингтонеДругие страны
23:11
Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничествоВнешняя политика
23:08
В Сирии заработает платежная система VisaФинансы
22:58
Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повесткиВнешняя политика
22:49