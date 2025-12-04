Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в Вашингтоне

Президент Демократической республики Конго Феликс Чисекеди и руандийский лидер Поль Кагаме подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании конфликта.

Как передает Report, в церемонии подписания документа также принял участие президент США Дональд Трамп.

"Мы собрались в Институте мира США, чтобы подписать историческое соглашение, которое завершит один из самых затянувшихся конфликтов в мире. Это потрясающий день, отличный день для США, для мира и для этих двух стран", - заявил Трамп.

Официально соглашение называется "Вашингтонские соглашения о мире и процветании между президентами ДРК Феликсом Чисекеди и Руанды Полем Кагаме". Нынешний документ конкретизирует соглашение, подписанное двумя странами в июне этого года.