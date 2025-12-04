Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 23:22
    Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в Вашингтоне

    Президент Демократической республики Конго Феликс Чисекеди и руандийский лидер Поль Кагаме подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании конфликта.

    Как передает Report, в церемонии подписания документа также принял участие президент США Дональд Трамп.

    "Мы собрались в Институте мира США, чтобы подписать историческое соглашение, которое завершит один из самых затянувшихся конфликтов в мире. Это потрясающий день, отличный день для США, для мира и для этих двух стран", - заявил Трамп.

    Официально соглашение называется "Вашингтонские соглашения о мире и процветании между президентами ДРК Феликсом Чисекеди и Руанды Полем Кагаме". Нынешний документ конкретизирует соглашение, подписанное двумя странами в июне этого года.

