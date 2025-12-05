KDR və Ruanda liderləri ABŞ-də sülh müqaviləsi imzalayıblar
Konqo Demokratik Respublikasının Prezidenti Feliks Çisekedi və Ruanda lideri Pol Kaqame ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda sülh müqaviləsi imzalayıblar.
"Report"un məlumatına görə, imzalanma mərasimində ABŞ Prezidenti Donald Tramp da iştirak edib.
"Dünyanın ən uzunmüddətli münaqişələrindən birinə son qoyacaq tarixi müqaviləni imzalamaq üçün ABŞ-nin Sülh İnstitutunda toplaşmışıq. Bu, möhtəşəm gündür, ABŞ, dünya və bu iki ölkə üçün əla gündür", - Tramp deyib.
Sənəd rəsmi olaraq "KDR Prezidenti Feliks Çisekedi və Ruanda Prezidenti Pol Kaqame arasında sülh və firavanlıq haqqında Vaşinqton Sazişi" adlanır. Sənəddə iki ölkə tərəfindən bu ilin iyununda imzalanan müqavilə daha ətraflı izah olunur.
